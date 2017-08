Morebitna pritožba na soglasje bi ogrozila Magnin projekt

Ljubljana/Hoče, 23. avgusta - Pritožba na izdano okoljevarstveno soglasje za projekt Magne v Hočah bi ogrozila časovnico in s tem celoten projekt, so povedali v Magni in na gospodarskem ministrstvu. Slednje je potrdilo, da je Magna dobila gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela na Madžarskem, da pa Slovenija zaenkrat ostaja prva izbira.