Demokracija: Novi teroristični napadi in samouničevanje (24. 8.)

Ljubljana, 24. avgusta - Ob zadnjih terorističnih napadih v Evropi se je pokazalo, da so imeli prav tisti, ki opozarjajo, kako zgrešena je evropska politika odprtih vrat do beguncev in migrantov, ki se s svojo drugačno versko in kulturno identiteto le težko vključijo v evropsko okolje oz. bivanje v Evropi izkoristijo za napad na gostitelje, v Demokraciji piše Metod Berlec.