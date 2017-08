Nemčija Evropsko komisijo pozvala k zaščiti evropskih podjetij pred kitajskimi prevzemi

Berlin, 23. avgusta - Nemška zvezna ministrica za gospodarstvo Brigitte Zypries je predsednika Evropske komisije Jean-Claudea Junckerja v pismu pozvala, naj si komisija prizadeva za širšo pravico veta držav EU pri prodaji evropskih podjetij kitajskim vlagateljem. Berlin med drugim ocenjuje, da so kitajski prevzemi ciljno usmerjeni in nepošteni do evropskih podjetij.