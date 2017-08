Predvečere Dnevov poezije in vina v Ljubljani zaznamovala Hertmans in Zurita

Ljubljana/Maribor/Ptuj, 23. avgusta - Dneve poezije in vina že tradicionalno uvajajo Večeri pred dnevi, ki potekajo po Sloveniji in v zamejstvu. V Ljubljani sta se v torek predstavila častna tuja gosta dnevov, čilski pesnik Raul Zurita in belgijski pesnik, pisatelj in esejist Stefan Hertmans. Prepričala sta poslušalce, ki so ju nagradili z iskrenima aplavzoma.