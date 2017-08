Delo: Ujeta prihodnost (23. 8.)

Ljubljana, 23. avgusta - Pogajanja o brexitu zahajajo v slepo ulico, iz katere na prvi pogled ni videti izhoda. Obe strani sta se vkopali in si v izhodišču postavili prevelike ambicije, toda do zdaj je pripravljenost na popuščanje pokazala zgolj ena. To ni dovolj za napredek, kaj šele za pozitiven razplet, v Delu piše Jure Kosec.