Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 8.)

Ljubljana, 22. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da Transparency International (TI) Slovenia opozarja, da postopek odločanja, ali je javnost upravičena do informacij o nakupu ograje na meji, traja že leto in pol. Pisale so tudi, da slovenske in hrvaške občine ob reki Sotli podpirajo načrte za jezero ob Sotli.