Vlagatelji na Wall Streetu spet malo bolj pogumni

New York, 22. avgusta - Po le skromni rasti v začetku tedna so vlagatelji na Wall Streetu danes spet zbrali malo več poguma in tečaji vrednostnih papirjev so obrnjeni navzgor. Vlagatelji so vnovič nekoliko bolj nagnjeni k tveganjem, pa čeprav v ozadju še vedno tli spor med Severno Korejo in ZDA, je zapisal nek borzni analitik.