Za uvod v Dneve poezije in vina začetek v Mariboru in vrhunec na Ptuju

Maribor/Ptuj, 23. avgusta - S celodnevnim dogajanjem v Mariboru in velikim vrhuncem na Ptuju se bodo danes začeli 21. Dnevi poezije in vina. V Mariboru bo na sporedu več dogodkov, med njimi druženje s častnima gostoma, pesnikoma Andrejem Brvarjem in Raulom Zurito. Vrhunec otvoritvenega dne bo javno branje Odprtega pisma Evropi častnega gosta Stefana Hertmansa na Ptuju.