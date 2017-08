Vatikanski državni tajnik pohvalil odnose z Moskvo

Moskva, 22. avgusta - Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob današnjem srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom v Moskvi pohvalil odnose med Rusijo in Vatikanom. Lavrov je medtem dejal, da imata Rusija in Sveti sedež podobna stališča pri reševanju kriz in boju proti terorizmu.