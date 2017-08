Räikönnen tudi v letu 2018 za Ferrari

Maranello, 22. avgusta - Kimi Räikkönen bo tudi v letu 2018 vozil za moštvo Ferrari, so danes potrdili pri Scuderii. Sedemintridesetletni Finec za italijansko moštvo formule 1 vozi od leta 2014, pred tem pa je barve Ferrarija branil tudi v obdobju 2007 - 2009 in leta 2007 za to ekipo osvojil zadnji naslov svetovnega prvaka.