Pariz spet vedno bolj zanimiv za turiste

Pariz, 22. avgusta - Številni turisti so se po terorističnih napadih začeli izogibati francoskemu glavnemu mestu, zdaj pa so se začeli spet vračati v Pariz. V prvem poletju so hoteli v regiji našteli 16,4 milijona gostov, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani 10,2 odstotka več. Tako dobrih rezultatov niso beležili že deset let.