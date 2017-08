Kalinić že 11. okrepitev v Milanu

Milano, 22. avgusta - Italijanski nogometni prvoligaš AC Milan ima že 11. novega igralca. Štiriletno pogodbo je s klubom iz Lombardije podpisal 29-letni Hrvat Nikola Kalinić in potrdil govorice, da se iz Firenc seli v Milano. Kot so sporočili iz kluba, so se s klubom iz Toskane dogovorili, da bo Kalinić najprej zaigral kot posojeni igralec, nato ga bodo odkupili.