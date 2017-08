Na Ischii po potresu 2600 ljudi brez strehe nad glavo

Neapelj, 22. avgusta - Na italijanskem otoku Ischia, ki ga je v ponedeljek zvečer stresel potres z magnitudo 4, je 2600 ljudi ostalo brez strehe nad glavo, je sporočila italijanska civilna zaščita. Potrdila je tudi dve smrtni žrtvi - dve ženski - in 39 poškodovanih. Tri bratce, ki so ostali ujeti pod ruševinami, so že rešili.