Na ministrstvu za okolje širok nabor delovnih skupin

Ljubljana, 23. avgusta - Delovne skupine pod okriljem ministrstva za okolje in prostor so zadolžene za različna področja, kot so ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, problematika plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, prilagajanje podnebnim spremembam, reševanje prostorske problematike Romov in uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v ustavo.