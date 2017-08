Nepremičnine Celje v oddajo službenih stanovanj

Celje, 22. avgusta - Družba Nepremičnine Celje je v ponedeljek na spletni strani www.nepremicnine-celje.si, objavila razpis za oddajo službenih stanovanj v najem. Namenjena so najemnikom, katerih delovanje, ustvarjanje, aktivno državljanstvo in udejstvovanje je pomembno za razvoj Mestne občine Celje, so danes sporočili iz Nepremičnin Celje.