SDS vlado ponovno pozval k upoštevanju priporočil za zaščito meja in državljanov

Ljubljana, 22. avgusta - Poslanec SDS Branko Grims je v luči nedavnih terorističnih napadov v Evropi vlado ponovno pozval k upoštevanju priporočil SDS, naj ustrezno ukrepa ter zavaruje meje in varnost državljanov. Terorizem je tema, ki mora resnično skrbeti vse, ki jim je do spoštovanja človekovih pravic, življenja in integritete, je izpostavil na novinarski konferenci.