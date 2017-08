TI Slovenia opozarja na več kot leto trajajoče onemogočanje dostopa do informacij o ograji na meji

Ljubljana, 22. avgusta - Transparency International (TI) Slovenia opozarja, da postopek odločanja, ali je javnost upravičena do informacij o nakupu ograje na meji, traja že leto in pol. Kot navajajo, se s tako dolgotrajnimi postopki srečujejo tudi drugi prosilci. Pozivajo k spoštovanju mednarodnih standardov o hitrosti dostopa do informacij.