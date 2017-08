Civilna družba koprski občini: Mala loža naj ostane javno dobro

Koper, 22. avgusta - V Gibanju Skupaj so začeli zbirati podpise k javnemu pozivu koprski občini in občinskim svetnikom, naj mala oz. stara loža kot del Pretorske palače ostane javno dobro. Loža pod levim krilom mestne palače bo šla konec meseca na dražbo. Na Mestni občini Koper (MOK) pravijo, da s prodajo kulturna in zgodovinska dediščina ne bosta ogroženi.