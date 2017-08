Velenjska občina ob polletju poslovala pozitivno

Velenje, 22. avgusta - Velenjska občina je v prvi polovici leta ustvarila 15,7 milijona evrov prihodkov, odhodki pa so znašali 15,5 milijona evrov. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal velenjski župan Bojan Kontič, so tako glede na sprejeti letošnji proračun ustvarili 39 odstotkov načrtovanih prihodkov in 38 odstotkov načrtovanih odhodkov.