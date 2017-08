Obnova mostu čez reko Dravo pri Vuhredu poteka po načrtih

Vuhred, 27. avgusta - Novembra lani začeta obnova mostu čez reko Dravo in železniškega nadvoza pri Vuhredu, vredna 3,4 milijona evrov, poteka po načrtih in brez posebnosti, so STA pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo, ki je investitor projekta. Rok za dokončanje del je konec junija 2018, krajani Vuhreda pa upajo, da bo obnova končana prej.