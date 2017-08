Izteka se rok za prijavo škode po spomladanski pozebi

Ljubljana, 22. avgusta - Kmetijska gospodarstva, ki so letos spomladi utrpela škodo po pozebi, lahko to le še do srede prijavijo na svojo občino, so opozorili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prijava škode je predpogoj za vključitev kmetijskih površin v končno oceno škode, na podlagi katere bodo kmetje lahko uveljavljali ukrepe za pomoč po pozebi.