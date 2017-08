V Kočevskem rogu pokrajinski jamarski tabor

Dolenjske Toplice, 25. avgusta - Ob roški žagi in v bližnjem skavtskem domu pod vrhom Kočevskega roga se danes začenja tridnevni 2. Dolenjski jamarski tabor, ki ga s sodelovanjem dolenjskih, posavskih in belokranjskih jamarjev letos pripravlja Jamarski klub Novo mesto. Prireditelji pričakujejo do 70 jamarjev, ob izobraževanju bodo poudarili tudi pomen varovanja dolenjskega krasa.