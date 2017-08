Na Goriškem se začenja etno in jazz festival Glasbe sveta

Nova Gorica, 22. avgusta - S koncertom Boštjana Gombača & Kradljivcev časa se danes ob 21. uri na gradu Kromberk začenja letošnji etno in jazz festival Glasbe sveta, ki svojim obiskovalcem ponuja torkove pobege v svet kakovostne glasbe in goriških dobrot. Festival šesto leto zapored organizira Goriški muzej s KUD Morgan in pod pokroviteljstvom novogoriške občine.