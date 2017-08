Kovač: Kolajna ne bi bila presenečenje

Ljubljana, 22. avgusta - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je končala priprave za evropsko prvenstvo in je danes že odpotovala proti Krakovu, kjer jo v četrtek čaka začetek branjenja srebrne kolajne s prejšnjega prvenstva v Bolgariji. Njeni prvi tekmeci v skupini C bodo Španci, nato pa se bo v predtekmovanju merila še z Rusijo in Bolgarijo.