Denzel Washington prihodnje leto spet na Broadwayu

New York, 22. avgusta - Ameriški igralec Denzel Washington bo prihodnjo pomlad spet stopil na broadwayski oder. Nastopil bo v igri ameriškega dramatika Eugenea O'Neilla The Iceman Cometh, ki jo bodo premierno izvedli 26. aprila 2018. Režiral bo George C. Wolfe, je poročanje ameriških medijev povzela nemška tiskovna agencija dpa.