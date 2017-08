Število žrtev napadov v Španiji naraslo na 15

Barcelona, 21. avgusta - Število žrtev terorističnih napadov v Kataloniji minuli teden je naraslo na 15, je danes sporočil katalonski notranji minister Joaquim Forn. Kot je pojasnil, so z napadoma v Barceloni in Cambrilsu povezali žrtev, ki so jo našli zabodeno v avtomobilu v četrti katalonske prestolnice Sant Just.