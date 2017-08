Tedenska napoved - rekreacija od 22. do 28. 8.

IZBRANI DOGODKI

Rekreatur 2017

Bi doživeli šarm etapnega kolesarjenja kot sta Tour de France ali Giro d'Italia vendar ste zanju premalo trenirali, ste prestari ali pa se vam preprosto ne gre na kolo? Odbija vas misel na to, da bi na kolesu ves čas buljili v tla in divjali, ne da bi vedeli, kje se peljete? Se radi družite, resneje kolesarite in vas zanimajo neodkrite lepote pokrajine in njihovih prebivalcev? Če ste na vsa zgornja vprašanja odgovorili z jasno da, potem je Rekreatur - ekipno kolesarjenje po Sloveniji prava stvar za vas. V njem smo združili šarm etapnih dirk in turistično-rekreativno kolesarjenje. Informacije: www.rekreatur.si

Cebe triatlon jeklenih

Gre za eno najstarejših ekstremnih športnih prireditev v Sloveniji. Lani smo preživeli 30 let in zdaj gremo pogumno naprej. Na tekmi je treba premagati osem kilometrov veslanja, 16 kilometrov vožnje z gorskimi kolesi in osem kilometrov preteči. Možno je nastopiti tudi v štafeti. Informacije: www.bohinj.si/triatlon

Špas-n-tek

V okviru festivala kulinarike, glasbe in iger, tako imenovanega dogodka Špas na vas, se letos obeta novost - Špas n tek (Špas n run). Nov tekaški izziv je namenjen tako začetnikom kot tudi izurjenim tekačem, ki bi radi svoje moči preizkusili na razgibanem terenu. Tek bo namreč potekal čez travnike, gozd in po gorskih poteh, z zaključkom po 35 metrski klančini smučarske skakalnice vse do črte, ki bo speljana po progi Ekstremnega spusta. Tekače čaka start na višini 450 m, najvišja točka proge pa bo hrib Murovica (743 m). Premagati bo torej potrebno višinsko razliko 389 m in preteči 6,5 km. Zanimivemu izzivu pa bo sledila tudi nora zabava. Informacije: www.spasnavas.si

3. Telemachov dan triatlona v Ljubljani

Na kopališču Kodeljevo bo pod okriljem Triatlonskega kluba Telemach Ljubljana 27. avgusta organiziran triatlon v Ljubljani. Poleg tekmovanj za najmlajše, ki se bodo tudi letos pomerili v triatlonu, in mlade ter rekreativnega triatlona za vse kategorije, bo ponovno organizirano tudi klubsko ekipno tekmovanje. Različica v kateri mora ekipa, kot poznamo v teku trojk, ostati skupaj od začetka plavanja, čez kolesarski del in nato tekaškem delu do cilja. Informacije: Mitja Mori, 041 505 003, mitja.mori@triatlonklub-lj.si; Matjaž Zupan, 041 505 003, mitja.mori@triatlonklub-lj.si; www.triatlonklub-lj.si/index.php/telemachov-tri-dan-ljubljana

KOLEDAR

TOREK, 22. avgusta

LJUBLJANA - Bavarska smer v Triglavski steni; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

SREDA, 23. avgusta

LJUBLJANA - Galetovec (1265 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

KOČEVJE - Logarska dolina; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

MEDVODE - Špik Hude police (Ita, 2420 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

NOVO MESTO - Sprint na Bazo; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-bazo-20/

ČETRTEK, 24. avgusta

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

KRANJ - Rekreatur 2017; kolesarstvo. Informacije: www.rekreatur.si

LENDAVA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdlendava.si

ROGAŠKA SLATINA - Gore nad Sočo; planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

CERKVENJAK - Kolesarjenje po poteh občine; kolesarstvo. start pred domom upokojencev Informacije: www.cerkvenjak.si

PETEK, 25. avgusta

LJUBLJANA - Ellmauer Halt (Avt, 2344 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Matterhorn (4478 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BLED - Bled Bike Festival; kolesarstvo. Informacije: http://bledbikefestival.com

IG - Evropska pešpot E6; pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

KAMNIK - Visoka Karnijska pot (Avt); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

MISLINJA - Obir (Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

PREDDVOR - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ŽUŽEMBERK - River Hoop - Slovenian hoop convention 2017; aerobika. Informacije: http://slovenianhoopconvention.weebly.com

CIRKULANE - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

SOBOTA, 26. avgusta

LJUBLJANA - Planine nad Bohinjem; planinstvo. Informacije: Štefan Rojina, 041 478 421, stefan.rojina@gmail.com

LJUBLJANA - Dovška Baba (1891 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Frdamane police (2284 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Strma peč (Ita, 2380 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Sernio (Ita, 2187 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Romunija; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Visoka rezijanska pot (2587 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Špik Hude Police (Ita, 2420 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Watzmann (Nem, 2713 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BOHINJ - Cebe triatlon jeklenih; triatlon. Informacije: www.bohinj.si/triatlon

BREŽICE - Vrtaško sleme (2077 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Julijske Alpe; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Monte Vallon Bianco (Ita, 2684 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

DOBROVO - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdbrda.si

GROSUPLJE - Kurji vrh (1762 m); pohodništvo. Informacije: www.limberk.si

HOČE - Veliki Nabojs (Ita, 2313 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Rinke (2453 m); planinstvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - Po poti prenosa ranjencev Želin - Vojsko; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

IG - Trnovska planota; turno kolesarstvo. Informacije: www.pdkrim.si/

KAMNIK - Makedonija; pohodništvo. Informacije: www.borispotepuh.si/

KANAL - Odbojka na mivki - trojke Morsko 2017; odbojka na mivki.

KOČEVJE - Tekaški izlet Notranjsko-kočevska; tek. Informacije: www.amfibija.si/pages/tekaski-izlet-notranjska-kocevsko-26-27-8

KRANJ - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

KRŠKO - Grintovec (2558 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - 12. vzpon Pivovarne Laško, Union na Šmohor; kolesarstvo. Informacije: http://kolesarskiklub-lasko.si

LENART - Agatin pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LITIJA - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Zelenica (1536 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LJUTOMER - Kajžar EU Fest 2017; tek. Informacije: www.sokol-ormoz.si

MARIBOR - Nočni Bike Vinotour; turno kolesarstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MARIBOR - Travnik (2252 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Krofička (2083 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/, http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Špik (2472 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Velika planina (1500 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

METLIKA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MOJSTRANA - Gustlnov pohod na Dovško Babo (1891 m); planinstvo. Informacije: http://pddovjemojstrana.blogspot.si/

MORAVČE - Špas-n-tek; tek. Informacije: www.spasnavas.si

MORAVSKE TOPLICE - 11. Ivanocyjev pohod; pohodništvo.

MURSKA SOBOTA - Visoki Kanin (2587 m); planinstvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MURSKA SOBOTA - Brezplačna trim-mix vadba; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.zkts-ms.si

NOVA GORICA - Golte - Sleme - Uršlja gora; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Pohod na Gorjance; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Voda za vedno 2017: Krka; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: http://kajak-kanu-sup.si

ORMOŽ - Viš (2666 m) in Montaž (Ita, 2753 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PODČETRTEK - Karavanke; planinstvo. Informacije: http://pd-at.si/

PREBOLD - Pohod v okviru prireditve Šport pod Žvajgo; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PTUJ - Soriška planina (1307 m); pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

PTUJ - Dovška Baba (1891 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA - Petzeck (Avt, 3283 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

RIBNICA NA POHORJU - Jerebica (2126 m); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Kanjavec (2569 m); planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

RUŠE - Trail maraton Pohorje 2017; tek. Informacije: http://maratonpohorje.si

SEMIČ - Lahkih nog po Semiču; pohodništvo. Informacije: www.kc-semic.si

SEMIČ - 9. tura po okolici Semiča; kolesarstvo. Informacije: http://pdsemic.si/

SENOVO - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - Sevniški planinski maraton; tek. Informacije: www.planinskimaraton.si

SEVNICA - Tabor v Slatni; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

SEVNICA - Sevniški planinski maraton; pohodništvo. Informacije: www.planinskimaraton.si

SEŽANA - Kras outdoor festival; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kroufe.com

SEŽANA - Bovški Gamsovec (2391 m) in Razor (2601 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SEŽANA - 16. tek na Tabor; tek. Informacije: www.kraskitekaci.si

STAHOVICA - Velika tura; planinstvo. Informacije: www.pdbajtar.si

ŠENČUR - Hmeljska pot; pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠENTJUR - Lučki Dedec (2023 m); planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠKOCJAN - Turnir za prehodni pokal KS Bučka; mali nogomet. Informacije: Matej Pungeršič, 040 849 581, mapezinho@gmail.com

ŠMARTNO PRI LITIJI - Nogometni turnir; mali nogomet.

ŠOŠTANJ - Mrzla gora (2203 m) in Babe (2127 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠTORE - Breithorn (Avt, 4164 m); planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

VELENJE - Piz Boe (Ita, 3252 m); planinstvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELENJE - Meškova pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VELENJE - Kanin (2587 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VELENJE - Piz Boe (Ita, 3152 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VELENJE - Kočevska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VIPAVA - Krn (2244 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podnanos.si

ŽALEC - Veliki Zvoh (1971 m); planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Cmir (2393 m); planinstvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Pohod bosonogih; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽIROVNICA - Veliki Koritnik (Ita, 2279 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

ŽUŽEMBERK - 8. turnir za Pokal generacij; mali nogomet.

ROGATEC - Objemimo Donačko Goro (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

KOBILJE - Športni dan v Kobilju: 31. nočni tek po ulicah Kobilja; tek. Informacije: http://nkkobilje.weebly.com

KOBILJE - Športni dan v Kobilju: turnir v malem nogometu; mali nogomet. Informacije: http://nkkobilje.weebly.com

KOBILJE - Športni dan v Kobilju: turnir v odbojki na mivki; odbojka na mivki. Informacije: http://nkkobilje.weebly.com

KUNGOTA - Nočni pohod v spomin na Jasmin Petan Malahovsky v Svečini; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

VIDEM PRI PTUJU - Planjava (2394 m); planinstvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

SVETA TROJICA - Aktivni planinski vikend; planinstvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 27. avgusta

LJUBLJANA - Goličica (2101 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - 3. Telemachov dan triatlona v Ljubljani; triatlon. Informacije: Mitja Mori, 041 505 003, mitja.mori@triatlonklub-lj.si; Matjaž Zupan, 041 505 003, mitja.mori@triatlonklub-lj.si; www.triatlonklub-lj.si/index.php/telemachov-tri-dan-ljubljana

LJUBLJANA - Veliki Selišnik (1952 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - Pohod na Vojsko; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-gora.si

AJDOVŠČINA - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

AJDOVŠČINA - 6. gorski tek na Angelsko goro; tek. Informacije: www.sktd-sinjivrh.si

BLED - Lipanca (1633 m); planinstvo. Informacije: http://pd-bled.si/

CELJE - Veliki Nabojs (Avt, Monte Nabois grande, 2313 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

DOBREPOLJE - Pozdrav jeseni 2017: kolesarjenje po Šentviški planoti; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.sentviskaplanota.si

DOMŽALE - Mala planina (1526 m); pohodništvo. Informacije: www.pdd.si/

FRAM - Turska gora (2251 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HRASTNIK - Kumska nedelja; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

KOČEVJE - Pokal Kočevskega medveda; sup - veslanje na deski. Informacije: www.jk-kocevje.si/

KOPER - Kukova špica (2427 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

LJUTOMER - Kajžar EU Fest 2017; kolesarstvo. Informacije: www.sokol-ormoz.si

MARIBOR - Zasavska Sveta gora; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MENGEŠ - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: Nina Perhaj, perhajnina@gmail.com; http://pd-menges.si

NOVA GORICA - Lastron dei Scarperi (Ita, 2957 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

ORMOŽ - Kamniške Alpe; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

POLHOV GRADEC - Pristovški Storžič (Avt, 1759 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

POSTOJNA - Razor (2601 m) in Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PRESERJE - Amariana (Ita); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RUŠE - Bike maraton Pohorje 2017; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://maratonpohorje.si

SEVNICA - 26. skok na Lisco; kolesarstvo. Informacije: http://kdsevnica.com

SLOVENSKA BISTRICA - 12. vzpon na Tri Kralje; kolesarstvo. Informacije: www.sd-tinje.com

STARI TRG PRI LOŽU - Turnir v hitropoteznem šahu; šah.

ŠEMPETER PRI GORICI - Vrh Svetih Treh Kraljev (884 m); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

TOLMIN - Piz Boe (Ita, 3152 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRBOVLJE - Kumska nedelja; pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

TREBNJE - Urbani gladiator Trebnje; tek. Informacije: www.fatburn.si

VELIKE LAŠČE - Špik hude police (Ita, 2420 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

ŽALEC - Po mejah KS Ponikva; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Po obronkih KS Ponikva; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽALEC - 15. pohod po hmeljski poti; pohodništvo. Informacije: www.zkst-zalec.si

ŽIRI - Romanje v Dole; pohodništvo. Informacije: www.šmar.si

LJUBELJ - Tek na stari Ljubelj; tek. Informacije: www.adolimpik.com

CERKVENJAK - Od vasi do vasi; pohodništvo. Informacije: www.cerkvenjak.si

KRVAVEC - Kolesarski festival na Krvavcu: 3. enduro 4 fun Krvavec 2017; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://bambi-sport.si

PONEDELJEK, 28. avgusta

LJUBLJANA - Tolminski Kuk (2085 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

JESENICE - Vrtača (2181 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

