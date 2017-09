Koriščenje olajšave za raziskave in razvoj lani upadlo

Ljubljana, 3. septembra - Število podjetij, ki koristijo davčno olajšavo za raziskave in razvoj, se je zadnja leta stalno povečevalo, podatki za lani pa kažejo na padec. V marsikaterem podjetju niso prepričani, ali so do te olajšave upravičeni, v pomoč so jim lahko smernice, ki so jih pripravili na Finančni upravi RS (Furs).