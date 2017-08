Mariborski policisti preiskujejo smrt ene osebe v okolici Lenarta

Lenart, 21. avgusta - Policisti in kriminalisti Policijske uprave Maribor preiskujejo smrt ene osebe v okolici Lenarta, o čemer so bili obveščeni v nedeljo zvečer, so za STA potrdili na policiji, kjer drugih podatkov zaradi preiskave ne razkrivajo. Časnik Večer neuradno navaja, da naj bi 57-letnika, ki je imel vbodno rano, našli v stanovanjski hiši v okolici Lenarta.