Do konca leta v Ljubljani več prenovljenih cest, prijaznih pešcem in kolesarjem

Ljubljana, 22. avgusta - V središču Ljubljane, kjer že obnavljajo Prešernovo cesto in urejajo Gallusovo nabrežje, bo do konca leta svež videz dobilo še nekaj cest. Obeta se prenova Gosposvetske, Dalmatinove in Slovenske ceste do Trdinove ulice. "Na vseh območjih bomo uredili in ponekod povečali oz. na novo vzpostavili površine za pešce in kolesarje," so povedali na MOL.