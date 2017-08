Domžale - Aluminij 2:2 (2:1)

Domžale, 20. avgusta - Nogometaši Domžal so v predzadnji tekmi 6. kroga v Prve lige Telekom Slovenije doma remizirali z Aluminijem z 2:2 (2:1); zadnja tekma bo v ponedeljek ob 20. v Velenju med Rudarjem in Celjem. Domžalčane v četrtek na Velodromu v Franciji čaka povratna tekma 4. predkroga evropske lige; na prvi so v Stožicah igrali 1:1 (1:0) proti Marseillu.