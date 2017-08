Zastoji na večjih mejnih prehodi s Hrvaško in pred predorom Karavanke

Ljubljana, 20. avgusta - Po zadnjih podatkih policije so daljše čakalne dobe na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Še vedno je 5-kilometrski zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Popolno zaporo na štajerski avtocesti pri Celju so predčasno odstranili.