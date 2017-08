Sprinterji na mirnih vodah danes začenjajo SP

Ljubljana, 23. avgusta - Po uspešnem evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Plovdivu zdaj kajakaše in kajakašice čaka še vrhunec sezone - svetovno prvenstvo na Češkem. V Račicah bo od danes pa do nedelje nastopilo šest slovenskih reprezentantov - Špela Ponomarenko Janić, Anja Osterman, Jošt Zakrajšek, Vid Debeljak, Maks Frančeškin in Dejan Fabčič.