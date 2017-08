Več tisoč ljudi v Bostonu na pohodu proti rasizmu

Boston, 20. avgusta - Več tisoč ljudi se je v soboto v Bostonu udeležilo pohoda proti rasizmu. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so povsem zasenčili shod belih nacionalistov, ki so se prav tako zbrali v tem mestu. Tokrat sicer k sreči ni prišlo do incidentov, do kakršnih je prišlo pred tednom dni v Charlottesvillu v Virginiji.