Kajakaš Kancler mladinski evropski prvak

Berlin, 19. avgusta - Slovenska ekipa je tudi drugi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Hohenlimburgu osvojila dve kolajni. Po dveh drugih mestih kajakašev in kanuistk do 23 let je za uspeh poskrbel kajakaš Tine Kancler, ki je osvojil naslov mladinskega evropskega prvaka. Žan Jakše je med kajakaši do 23 let osvojil bron.