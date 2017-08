Jelenko in Šarc 17. na ekipnem sprintu

Oberstdorf, 19. avgusta - Na prvi tekmi poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji v nemškem Oberwiesenthalu sta Marjan Jelenko in Leon Šarc na ekipnem sprintu osvojila 17. mesto. Zmagala sta Čeha Tomas Portyk in Miroslav Dvorak pred Nemcema Björnom Kircheisnom in Terencem Weberjem ter Japoncema Hideakijem Nagaijem in Akitom Watabejem.