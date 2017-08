BMC Racing najhitrejši na ekipnem kronometru Vuelte

Montpellier, 19. avgusta - Z ekipno vožnjo na čas se je danes v francoskem Nimesu začela 72. kolesarska dirka po Španiji, zadnja tritedenska dirka v sezoni. Prva je bila na vrsti ekipna vožnja na čas, ki so jo dobili predstavniki ameriške ekipe BMC Racing (15:58). Drugi čas so postavili pri QuickStepu, tretji so bili člani Sunweba, oboji s šestimi sekundami zaostanka.