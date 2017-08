Športni plezalci na dveh letošnjih EP osvojili štiri kolajne

München, 19. avgusta - V Münchnu se je danes sklenila sezona evropskih članskih prvenstev v športnem plezanju. Slovenski športni plezalci so znova navdušili. Vsega skupaj so letos na dveh evropskih prvenstvih osvojili štiri kolajne, ker je največ v zadnjih letih, edino leta 2008 na evropskem prvenstvu v Parizu so bili uspešnejši s petimi medaljami.