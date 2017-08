Drava in Bravo tudi v 3. krogu zmagala

Ljubljana, 19. avgusta - Nogometaši ptujske Drave in Brava so tudi po 3. krogu 2. slovenske lige stoodstotni. Ptujčani so danes s 4:2 slavili v gosteh pri Fužinarju, Bravo pa z 2:1 v Veržeju. Ob Dravi in Bravu ima stoodstotni izkupiček še Mura, ki jo tekma 3. kroga čaka v ponedeljek pri Iliriji 1911.