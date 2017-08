Klinčeva sedma v Frenštatu

Brno, 19. avgusta - Smučarske skakalke so nastopile na poletni veliki nagradi v češkem Frenštatu. Zmagala je Japonka Sara Takanashi z rekordom skakalnice (97,5 in 102 metra, 242,6 točke) pred Norvežanko Maren Lundby (232,4) in rojakinjo Yuki Ito (231,6). Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na sedmem mestu (207,2).