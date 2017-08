Islamska država prevzela odgovornost tudi za napad v Cambrilsu

Bejrut, 19. avgusta - Skrajna skupina Islamska država (IS) je tako kot prej že za četrtkov smrtonosni napad v Barceloni danes prevzela odgovornost še za napad v letovišču Cambrils, ki se je zgodil nekaj ur kasneje. "Vojaki kalifata" so "povozili številne križarje v obalnem mestu Cambrils", je sporočila IS preko svoje agencije Amak.