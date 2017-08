Libanonska vojska začela ofenzivo proti IS na meji s Sirijo

Bejrut, 19. avgusta - Libanonska vojska je danes začela ofenzivo proti pripadnikom skrajne skupine Islamska država (IS) v bližini meje s Sirijo, kjer so ti dejavni že več let. Gre za gorati mejni območji Ras Baalbek in al Qaa, kjer naj bi okoli 600 borcev IS nadziralo okoli 120 kvadratnih kilometrov ozemlja.