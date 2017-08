Delo: Kad zatožil SDH

Ljubljana, 19. avgusta - V Kapitalski družbi (Kad) so po poročanju časnika Delo nezadovoljni, ker Slovenski državni holding (SDH) v skupnih naložbah ne upošteva njihovih interesov in kadrovskih predlogov. Na to so v dopisu opozorili tudi predsednika vlade Mira Cerarja, finančno ministrico Matejo Vraničar Erman in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.