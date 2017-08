Delo: Zavezništvo sovraštva (19. 8.)

Ljubljana, 19. avgusta - Tarča novega morilskega pohoda IS bi bila težko bolj natančno, bolj cinično in bolj preračunljivo izbrana. Barcelona je eno najbolj odprtih, toplih, svobodoljubnih in strpnih mest na svetu, ki se je nacifašizmu zoperstavilo, še preden so evropske politične elite dojele, kakšnemu zlu so dovolile uiti iz steklenice, piše v Delu Boštjan Videmšek.