Newyorški borzni indeksi z negativnim tednom

New York, 19. avgusta - Newyorški borzni indeksi so minuli teden nazadovali, med drugim tudi zaradi potez predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je neonaciste in rasiste izenačil s protestniki, zaradi česar so ga začeli zapuščati direktorji večjih podjetij, ponovno pa je prišlo tudi do pretresov v njegovi vladi.