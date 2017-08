Kanuistkam in kajakašem na EP v Nemčiji srebrni kolajni

Berlin, 19. avgusta - Slovenski reprezentanti so uvodni dan končnih odločitev evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mlajše člane in mladince v Hohenlimburgu poskrbeli za velik uspeh. Ekipa kanuistk do 23 let je osvojila srebro, prav tako tudi ekipa kajakašev do 23 let, mladinska ekipa kajakašev je bila četrta, mladinska ekipa kanuistov pa peta.