Japonka Ito zmagala na Češkem, Ema Klinec peta

Praga, 18. avgusta - Japonka Yuki Ito je zmagala na tekmi za poletno veliko nagrado smučarskih skakalk v češkem Frenštatu (222,7 točke, 95,5 in 93 m). Vodila je že po prvi seriji. Druga je bila Francozinja Lucile Morat (217,9, 91 in 94,5 m), tretja pa Norvežanka Maren Lundby (213,9, 93 in 92 m). Najboljša Slovenka Ema Klinec je bila peta (209,2, 89,5 in 94 m).