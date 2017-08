V slovenskih gorah neprimerno obuti in opremljeni predvsem tujci

Kranj, 18. avgusta - Policisti so v preventivni akciji danes pozivali k večji previdnosti v gorah. Ugotovili so, da so predvsem tujci neprimerno obuti in opremljeni, štirje so v športnih copatih načrtovali celo vzpon na Triglav. To zelo povečuje tveganje za nesreče, so jasni policisti, ki pa ugotavljajo, da so bili slovenski planinci zelo dobro opremljeni.