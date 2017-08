Dan Martin zapušča Quick Step in se seli v Emirates

Pariz, 18. avgusta - Irski kolesar Dan Martin zapušča Quick Step in se seli v ekipo Emirates, je sporočila slednja. Irec je podpisal pogodbo za dve sezoni in se bo tako pridružil Slovencem Janu Polancu, Mateju Mohoriču in Marku Kumpu. Tridesetletni Martin je prejšnji mesec dirko po Franciji končal na šestem mestu; leta 2013 je dobil dirko Liege-Bastogne-Liege.