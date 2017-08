Dogajanje v ZDA in Španiji narekovalo trgovanje na evropskih borzah

London/Frankfurt/Pariz, 18. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnje trgovanje pretežno končali v rdečem, kar gre po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pripisati novim nemirom v Beli hiši in terorističnim napadom, ki so pretresli Barcelono. Vrednost evra se medtem krepi.